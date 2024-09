Γιατί όχι και ένα δις, αναρωτιέται ο Μαρκ Κιούμπαν, μιλώντας για τα συμβόλαια που θα υπογράφουν οι σταρ του NBA στο μέλλον.

Ο Μαρκ Κιούμπαν έβαλε πολύ ψηλά τον πήχη, μιλώντας για τα συμβόλαια του NBA. Ήδη οι παίκτες αρχίζουν και υπογράφουν τεράστια ποσά, δρέποντας τους καρπούς των εσόδων και της δημοτικότητας της λίγκας, με τον πρώην ιδιοκτήτη των Μάβερικς ωστόσο να μιλάει ένα δις!

«Σίγουρα θα δούμε συμβόλαιο να φτάνει το 1 δις» ήταν η απάντησή του σε ερώτηση του Σάνον Σαρπ. Συνεχίζοντας τη φράση του, ο Κιούμπαν ανέφερε «Τα τηλεοπτικά ανεβαίνουν και με αυτόν τον τρόπο θα φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια τον χρόνο σε συμβόλαιο ενός παίκτη. Είδαμε τον Στεφ Κάρι να υπογράφει για 62 εκατομμύρια. Ο Λούκα Ντόντσιτς θα πάρει αρκετά. Εγώ δε βγάζω 100 εκατομμύρια τον χρόνο. Θα έχουμε παίκτες που βγάζουν περισσότερα από τους ιδιοκτήτες, αυτό είναι οκ, δεν υπάρχει λίγκα χωρίς αυτούς» ήταν τα λόγια του.

Με το μεγαλύτερο συμβόλαιο, τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή, να ανήκει στον Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος έχει λαμβάνειν 314 εκατομμύρια, μετά τη σούπερ μαξ επέκταση που υπέγραψε, κάτι που φτάνει έως τα 62.8 εκατομμύρια τον χρόνο. Λίγα περισσότερα δηλαδή, από τα 62.6 που θα παίρνει ο Κάρι τη σεζόν 2026-27.

