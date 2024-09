Ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε άλλο ένα εντυπωσιακό τατουάζ στην συλλογή του. Αυτή την φορά έκανε τατουάζ στην πλάτη τον εαυτό του που κρατά την κούπα του πρωταθλητή του NBA.

Ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πρόσφατα συμφώνησε για επέκταση του συμβολαίου του με τους Μπόστονς Σέλτικς, πανηγύρισε την κατάκτηση του NBA της τελευταίας σεζόν με την ομάδα της Βοστώνης.

Ο Τέιτουμ, φαίνεται πως είναι λάτρης της δερματοστιξίας, μιας και κοσμούν το σώμα του διάφορα εντυπωσιακά τατουάζ τα οποία έχουν την δική τους ιστορία.

Με αφορμή λοιπόν την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, ο Αμερικανός σταρ αποτύπωσε την συγκεκριμένη μεγάλη στιγμή της καριέρας του, «χτυπώντας» ένα νέο τατουάζ, στο οποίο διακρίνεται ο ίδιος αγκαλιά με το τρόπαιο του πρωταθλητή.

Jayson Tatum recently added a new tattoo of himself holding the Larry O'Brien Trophy 🔥



(via thee_voyage/IG) pic.twitter.com/1EahI4LlTQ