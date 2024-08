Αρίνας για Τζόρνταν: «Δεν έπαιξε ποτέ κόντρα σε κάποιο από τα TOP 5 shooting guards» (vid)

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας ... ξαναχτύπησε βάζοντας στο κάδρο αυτή τη φορά τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο πρώην σταρ του ΝΒΑ και των Γουίζαρντς, Γκίλμπερτ Αρίνας έχει πει αρκετά... ωραία κατά καιρούς, βάζοντας τα με τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Την τελευταία φορά ασχολήθηκε με τον Στεφ Κάρι μετά τα... όργια του σταρ των Γουόριορς σε ημιτελικό και τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων. «Αν αφαιρέσουμε το τρίποντο από τον Κάρι, θα είναι ακόμα επικίνδυνος» αναρωτήθηκε θέλοντας να πει την εξυπνάδα του και για τον Κάρι.

Αλλά υπάρχουν και πιο πρόσφατα... κουλούρια. Και τώρα τα... έβαλε με τον GOAT Μάικλ Τζόρνταν. Ο Αgent Zero τόνισε πως ο Αir δεν έχει ποτέ αντιμετωπίσει κάποιον από τους 5 κορυφαίους shooting guards της ιστορίας. Και έβαλε στην... εξίσωση τους Χάρντεν, ΝτεΡόζαν, Τζορτζ, ΛαΒίν ακόμα και τον Μαλίκ Μονκ. Πρόσθεσε πως παίκτες σαν τον Ρέτζι Μίλε και τον Τζο Ντούμαρς δεν ήταν ιδιαίτερα αθλητικοί.

Δεν... πλήττεις ποτέ με τα όσα δηλώνει ο Αρίνας, πάντα δίνει αφορμές.

Gilbert Arenas says Michael Jordan didn’t play against any top 5 shooting guards in NBA history 😳



(🎥 @GilsArenaShow ) pic.twitter.com/LECQdnU791