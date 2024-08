Αρίνας: «Αν αφαιρέσουμε το τρίποντο από τον Κάρι, θα είναι ακόμα επικίνδυνος»; (vid)

Ο Στεφ Κάρι απέδειξε εκ νέου κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ότι αποτελεί τον κορυφαίο σουτέρ στην ιστορία όμως ο Γκίλπερτ Αρίνας πιστεύει ότι ο γκαρντ των Γουόριορς δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο στο ρεπερτόριό του πέρα από το τρίποντο!

Η ραψωδία του Στεφ Κάρι σημάδεψε τον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ 2024 ενώ το απίθανο σουτ μπροστά στον Βίκτορ Γουεμπανιάμα έγινε ήδη μπλουζάκι.

Εν τέλει, ο Κάρι σημείωσε 24 πόντους με 8/12 τρίποντα απέναντι στους Bleus και συνυπέγραψε το χρυσό μετάλλιο της Team USA που έφτασε ως το τέλος της διαδρομής στο Παρίσι.

Ο γκαρντ των Γουόριορς άλλαξε το παιχνίδι ωστόσο ο Γκίλμπερτ Αρίνας δεν δείχνει να συγκινείται ιδιαίτερα με τα επιτεύγματά του. Σε σημείο να τα βάλει ανοιχτά μαζί του, εξηγώντας πως δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο στο ρεπορτόριό του πέρα από το τρίποντο!

«Αν αφαιρέσουμε το τρίποντο από τον Κάρι, θα είναι ακόμα επικίνδυνος;» εξήγησε ο «Agent 0» σχολιάζοντας τις επιδόσεις του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και πρόσθεσε: «Θα εξακολουθεί να θεωρείται ως top 2 πόιντ γκαρντ αν του αφαιρέσουν το σουτ τριών πόντων; Θα είναι επικίνδυνος σε επίπεδο Hall of Fame»;

Παρεμπιπτόντως, ο βετεράνος γκαρντ τα έβαλε και με τον Καϊρί Ίρβινγκ: «Ο Καϊρί είναι... σαλιγκάρι μπροστά στον Άιβερσον! Πόσες κινήσεις πρέπει να κάνει για να περάσει κάποιον; Ο "Answer" ήθελε μόνο μία κίνηση»!



Gilbert Arenas: “If we take [Steph Curry’s three], is he still dangerous?”



Rashad McCants: “Yes.”



Arenas: “Will he still be considered [a top 2 point guard] if you took away his 3-point shot?”



RM: “No.”



Do you agree? 🤔



(via @GilsArenaShow / YT)pic.twitter.com/t8NzdSjhzW