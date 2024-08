Το ΝΒΑ 2Κ25 κυκλοφορεί στις 6 Σεπτεμβρίου και ο Νίκολα Γιόκιτς με τον Τζοέλ Εμπίντ έχουν το υψηλότερο rating στο πιο δημοφιλές μπασκετικό video game.

Η δημοφιλής σειρά βιντεοπαιχνιδιών προσομοίωσης μπάσκετ, το NBA 2K25, θα κυκλοφορήσει στις 6 Σεπτεμβρίου και σταδιακά γίνονται γνωστά τα ratings των παικτών.

Έτσι, λοιπόν, ο Τζοέλ Εμπίντ και ο Νίκολα Γιόκιτς έχουν το υψηλότερο rating με 98.

Αντίθετα, ο Μπρόνι Τζέιμς που θα μετρήσει τις δυνάμεις του στη λίγκα ως συμπαίκτης του πατέρα του στους Λος Άντζελες Λέικερς, βρίσκεται πολύ χαμηλά, με 68 μολονότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bleacher Report δήλωσε ότι αξίζει να βρίσκεται στο 80-81!

Όσον αφορά το νούμερο 1 και 2 στο ΝΒΑ Draft 2024, ο Ζακαρί Ρισασέ τον Χοκς και ο Άλεξ Σαρ των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς έχουν το υψηλότερο rating μεταξύ των rookies, με 75.



Nikola Jokic and Joel Embiid tie for the highest overall rating in NBA 2K25 🔥 pic.twitter.com/AWMwi4RaMA