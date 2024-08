Μητέρα Ντουράντ: «Θα είχαμε 20 πρωταθλήματα, αν έμενε με τον Κάρι» (vid)

Η μητέρα του Κέβιν Ντουράντ υποστήριξε ότι αν δεν είχε φύγει ο γιος της από τους Γουόριορς και έμενε με τον Στέφεν Κάρι, θα είχαν πάρει μαζί 20 τίτλους στο NBA!

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ένα από τους πιο αναγνωρίσιμους και πετυχημένους μπασκετμπολίστες της γενιάς του, έχοντας αρχίσει το ταξίδι του στο NBA το 2007 στους τότε Σιάτλ Σουπερσόνικς και νυν Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Το 2019 και ύστερα από μία τριετία όπου κατέκτησε 2 πρωταθλήματα, ο ίδιος έφυγε από τους Γκόλντεντ Στέιτ Γουόριορς και πήγε στους Μπρούκλιν Νετς.

Η μητέρα του 35χρονου φόργουορντ, Γουάντα, σε μία πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη όπου παρούσα ήταν και η μητέρα του Στέφεν Κάρι, Σόνια, μίλησε για το πόσο καλό ήταν το δίδυμο μέσα στο παρκέ, υποστηρίζοντας ότι αν δεν είχε φύγει ο Ντουράντ, θα μπορούσαν να κατακτήσουν μαζί 20 «δαχτυλίδια».

«Δεν ήθελα να φύγει. Θα είχαμε 20 δαχτυλίδια τώρα. Και αυτό ήταν πριν από 10 χρόνια. Τόσο καλοί ήταν»

"We would've had 20 rings by now. And it was about 10 years ago. That's how cold they were."



Wanda Durant to Sonya Curry about their sons Kevin and Steph 🤔



(via @tvonetv)pic.twitter.com/z2P9ErkkDM