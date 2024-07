Ο Ντεβόντε Γκρέιαμ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μπλέιζερς ήρθαν σε συμφωνία με τον Γκρέιαμ (29 ετών, 1.85 μέτρα), ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Χόρντετς στους οποίους τον είχαν παραχωρήσει οι Σαν Αντόνιο Σπερς στην αρχές του Ιουλίου.

Ο 29χρονος Αμερικανός γκαρντ την περασμένη σεζόν με την φανέλα των Σπερς, μέτρησε 5 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, κατά μέσο όρο, σε συνολικά 23 παιχνίδια.

