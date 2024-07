Fox News: «Ο Τζοντέι Πόρτερ μετά το ισόβιο ban από το NBA, ζήτησε ειδική άδεια για να συνεχίσει την καριέρα του στον Προμηθέα Πάτρας»

Ο Τζοντέι Πόρτερ δε θα ξαναπαίξει στο NBA και σύμφωνα με τους Αμερικανούς, ψάχνει τρόπο για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα και τον Προμηθέα!

Μερικές ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που ο Τζοντέι Πόρτερ παραδέχτηκε πως είχε εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό και κινδυνεύει με φυλάκιση 3-4 ετών.

Ωστόσο, όπως μεταφέρουν από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα το ρεπορτάζ του FOX News, ο Πόρτερ θέλει να συνεχίσει να παίζει μπάσκετ και μάλιστα στην Ελλάδα!

Όπως αναφέρεται, οι δικηγόροι του ζήτησαν ειδική τροποποίηση και άδεια για να μπορέσει να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Προμηθέα Πάτρας. Μιας και πλέον δεν μπορεί να βρεθεί σε κάποια ομάδα του NBA, αφού έχει ισόβιο αποκλεισμό μόλις έγινε γνωστή εμπλοκή του σε παράνομο στοιχηματισμό. Άδεια που ζητήθηκε εγγράφως, μαζί και με την επιστροφή του διαβατηρίου του.

Την περασμένη σεζόν με τους Ράπτορς, ο Πόρτερ αγωνίστηκε σε 26 παιχνίδια, μετρώντας 4.4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ σε σχεδόν 14 λεπτά.

Jontay Porter has asked a federal judge for permission to move to Greece and continue his basketball career, per @FoxNews pic.twitter.com/lQfaUDoZdd