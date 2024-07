Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αναζητούν τον τρόπο για να αποκτήσουν τον Λάουρι Μάρκανεν.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν πρόκειται να σταματήσουν στην απόκτηση του Μπάντι Χιλντ, ως τον παίκτη που θα αντικαταστήσει τον Κλέι Τόμπσον. Στόχος τους είναι να ενισχύσουν τη ρακέτα τους και ο Λάουρι Μάρκανεν μοιάζει ως ο πιο κατάλληλος γι' αυτό το ρόλο.

Οι Γουόριορς, σύμφωνα με τοπικά Μέσα του Σαν Φρανσίσκο, αλλά και το Athletic, έχουν καταθέσει μία ελκυστική πρόταση στους Γιούτα Τζαζ, προκειμένου να αποκτήσουν το Φιλανδό φόργουορντ.

Η σύνθεση του πακέτου ανταλλαγής δεν έγινε γνωστή, αλλά μοιάζει ως δεδομένο πως ο Άντριου Γουίγκινς θα είναι ανάμεσα στα ανταλλάγματα. Ήδη οι Γουόριορς δεν επέτρεψαν στον Καναδο να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θέλοντας να αποφύγει έναν πιθανό τραυματισμό.

