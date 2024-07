Ο Μπάντι Χιλντ αφήνει τους Φιλαντέλφια 76ερς για να φορέσει τη φανέλα των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Ο Μπάντι Χιλντ αποτελεί τον αντικαταστάτη του Κλέι Τόμπσον στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς! Ο 31χρονος γκαρντ από τις Μπαχάμες θα υπογράψει συμβόλαιο με τους Σίξερς και στη συνέχεια θα γίνει ανταλλαγή (sign and ttrade). Το συμβόλαιο θα είναι εγγυημένο για τα δύο πρώτα χρόνια έναντι 18 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη σεζόν 2026-2027 το συμβόλαιο θα έχει 3 εκατομμύρια δολάρια εγγυημένα, ενώ την 4η σεζόν η επιλογή ανανέωσης θα είναι στον παίκτη, αλλά και πάλι χωρίς εγγύηση χρημάτων.

Και πλέον θα γίνει συμπαίκτης με τον Στεφ Κάρι, με τους δύο παίκτες να βρίσκονται στο top3 των περισσότερων τριπόντων στις πέντε τελευταίες σεζόν του ΝΒΑ.

Την περσινή σεζόν μέτρησε 12 πόντους με την Ιντιάνα (σε 52 ματς) και 12.2 με τους Σίξερς (σε 32 ματς).

