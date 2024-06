Οι Ντιτρόιτ Πίστονς προσλαμβάνουν τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ στη θέση του προπονητή, από την οποία απολύθηκε ο Μόντι Γουίλιαμς.

Ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ μπορεί να αποχώρησε από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, αλλά γοργά βρήκε τον επόμενο πάγκο της καριέρας του.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συμφώνησαν με τον Μπίκερσταφ, για να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μόντι Γουίλιαμς, ο οποίος απολύθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.

Ο Μπίκερσταφ κάθισε για τέσσερα χρόνια στον πάγκο των Καβαλίερς, ενώ προηγούμενα έχει εργαστεί (ως πρώτος προπονητής) στους Μέμφις Γκρίζλις από το 2017 έως το 2019.

Στο Κλίβελαντ μέτρησε δύο συνεχόμενες παρουσίες στα play off, στη μία περίπτωση έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της Ανατολής. Το συμβόλαιό του είναι πενταετές.

ESPN Sources: The Detroit Pistons are hiring J.B. Bickerstaff as the franchise’s next coach. Bickerstaff comes to the Pistons after consecutive trips to playoffs with Cavaliers —- including the Eastern Conference semifinals. pic.twitter.com/ZlX0CZIH6C