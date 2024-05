Όπως μεταφέρουν από τις ΗΠΑ, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς βρίσκονται σε αναζήτηση νέου προπονητή αφού ο απέλυσαν τον Μπίκερσταφ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, ο Τζέι Μπι Μπίκερσταφ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των Κλίβελαντ Καβαλίερς καθώς παρά την καλή φετινή πορεία που σταμάτησε στους ημιτελικούς της ανατολικής περιφέρεια.

Ο λόγος είναι η πεποίθηση της διοίκησης ότι μπορεί να βρει έναν προπονητή ο οποίος θα τους οδηγήσει σε ακόμη καλύτερες πορείες ενώ ήδη ένα από τα βασικά ονόματα τα οποία «παίζουν» ως βασικός υποψήφιος, είναι ο Κένι Άτκινσον, βοηθός προπονητή στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Μάλιστα, ο ίδιος ως πρώτος προπονητής, είχε οδηγήσει τους Μπρούκλιν Νετς το 2019 στα Play Off.

Cavaliers President of Basketball Operations Koby Altman and GM Mike Gansey will start to formulate a list in coming days, but one candidate to monitor: Golden State assistant Kenny Atkinson. He coached Jarrett Allen and Caris LeVert to playoffs with Nets. https://t.co/9GMvmp49BJ