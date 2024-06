Οι Λος Άντζελες Κλίπερς φαίνεται τελικά πως θα κρατήσουν και τη νέα σεζόν τον Πι Τζέι Τάκερ για τον οποίο είχαν ενδιαφερθεί και οι Μπακς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Πι Τζέι Τάκερ παρά το γεγονός ότι ήθελε να φύγει από τους Κλίπερς επέλεξε να παραμείνει στην ομάδα από το Λος Άντζελες, ενεργοποιώντας τη σχετική option που είχε στο συμβόλαιό του, η οποία μάλιστα αναμένεται να του δώσει 11,5 εκατ. δολάρια.

Πριν από μερικούς μήνες, δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο 39χρονος που παίζει στις θέσεις των ψηλών θα έφευγε από την Καλιφόρνια με πιθανότερο προορισμό τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με τους Φοίνιξ Σανς και τους Μιλγουόκι Μπακς ωστόσο να φαίνεται ότι είχαν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Τάκερ είχε κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου από 1,6 πόντους με 2,5 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 15 λεπτά συμμετοχής, στα συνολικά 28 ματς που έπαιξε.

Clippers' PJ Tucker has exercised his $11.5 million player option for the 2024-25 season, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/SixNbge63W