Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Φοίνιξ Σανς καραδοκούν για να αποκτήσουν τον Πι Τζέι Τάκερ, αν μείνει ελεύθερος.

Ο Πι Τζέι Τάκερ αναμένεται να αποχωρήσει από τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Πιθανότερος προορισμός θα είναι οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, αλλά το θέμα δεν θα τελειώσει εκεί.

Ο Τάκερ δεν έχει αγωνιστεί με τους Κλίπερς από τις 27 Νοεμβρίου, ενώ πρόσφατα δήλωσε απογοητευμένος από το ρόλο που (δεν) έχει στην ομάδα.

Οι Γουίζαρντς - εφόσον τον αποκτήσουν - θα εξαγοράσουν το συμβόλαιό του και κάπως έτσι ο πρωταθλητής με τους Μιλγουόκι Μπακς θα μείνει ελεύθερος.

Και σύμφωνα με το Yahoo! Sports τόσο οι Μπακς, όσο και οι Φοίνιξ Σανς αναμένεται να κινηθούν για την απόκτησή του 38χρονου πάουερ φόργουορντ.

Θυμίζουμε ότι ο Τάκερ έχει φορέσει στο παρελθόν τη φανέλα και των δύο ομάδων (2012-2017 στους Σανς, στο δεύτερο μισό της σεζόν 2020-2021 στους Μπακς).

Και σε παλιότερη συνέντευξη του είχε κάνει αρνητικά σχόλια για το συμβόλαιο ανανέωσης που του είχαν προσφέρει οι Μπακς.

The Suns and Bucks are potential landing spots for PJ Tucker, per @JakeLFischer



“The Clippers’ P.J. Tucker remains a strong trade candidate, with the Wizards being mentioned as a possible landing spot, sources said. Washington would offer the opportunity of a buyout for Tucker.… pic.twitter.com/ta8URYBPpg