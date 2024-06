Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς φαίνεται πως είναι κοντά σε μία μεταγραφική βόμβα, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, θα αποκτήσουν τον Ντεζούντε Μάρειϊ.

Όπως μεταφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς θα πραγματοποιήσουν ένα μεταγραφικό «μπαμ», αποκτώντας τον Ντεζούντε Μάρεϊ μέσω trade με τους Ατλάντα Χοκς.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα της Νέας Ορλεάνης θα δώσει 2 pick πρώτου γύρου (του 2025 και του 2027) ενώ παράλληλα θα παραχωρήσει τους Λάρι Νανς Τζούνιορ, Ι Τζέι Λίντελ και Ντάισον Ντάνιελς.

Την περασμένη σεζόν στο NBA, ο Μάρεϊ είχε κατά μέσο όρο από 22,5 πόντους με 6,4 ασίστ και 5,3 ριμπάουντ σε 35,7 λεπτά συμμετοχής.

Full trade on ESPN: Dejounte Murray for Larry Nance Jr., Dyson Daniels, 2025 first-round pick (via Lakers), 2027 first-round pick (least favorable of Bucks-Pels) https://t.co/4BLEuDodqT