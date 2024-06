Πλέον το παζλ ολοκληρώθηκε στους Νικς, με την απόκτηση του Μάικαλ Μπρίτζες που θα συναντήσει τους παλιούς του συμπαίκτες.

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση προχώρησαν οι Νιου Γιορκ Νικς που εκαναν δικό τους τον Μάικαλ Μπρίτζες, μέσα από trade μαζί με τους Μπρούκλιν Νετς.

Έδωσαν τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μαζί με 4 unprotected picks πρώτου γύρου, 1 protected πρώτου γύρου (2025) και ένα unprotected swap στο draft του 2028.

Και τι πέτυχαν με αυτό; Δημιούργησαν ξανά την εντυπωσιακή τετράδα του πανεπιστημίου Villanova. Τζέιλεν Μπράνσον, Μάικαλ Μπρίτζες, Ντόντε Ντιβιτσέντζο και Τζος Χαρτ συνεργάστηκαν για το πρωτάθλημα του 2016, ενώ οι τρεις πρώτοι πήραν και εκείνο του 2018.

Το παρεάκι των Wildcats ξανάσμιξε, με τον Μπρίτζες να ολοκληρώνει το... καρέ και μένει να δούμε αν θα φέρει τις επιτυχίες που έφερε στο Villanova πριν χρόνια.

The Knicks go deeper into the Villanova national championship roster — bringing Mikal Bridges to join his old teammates and close friends Jalen Brunson, Josh Hart and Donte DiVencenzo. pic.twitter.com/G544CT02zI