Οι φίλοι των Μπόστον Σέλτικς βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν την ομάδα μετά την κατάκτηση του τίτλου στο NBA.

Οι Μπόστον Σέλτικς επέστρεψαν στον θρόνο του πρωταθλητή του NBA και φυσικά αυτό έπρεπε να γιορταστεί με τον κατάλληλο τρόπο. Οι πρωταθλητές πήραν το τρόπαιο και μέσα από το λεωφορείο το ταξίδεψαν στους δρόμους της Βοστώνης, στην καθιερωμένη παρέλαση.

Nothing like parade day in Beantown 💚 pic.twitter.com/1x6jhWuxbK