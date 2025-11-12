Οι Σίξερς λύγισαν τους Σέλτικς με 102-100 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-4, παρότι η Βοστόνη είχε προηγηθεί με οκτώ πόντους έξι λεπτά πριν από το φινάλε.
Ο Ταϊρίς Μάξι σημείωσε 21 πόντους, ενώ ο Κέλι Ούμπρε σκόραρε με φόλοου στα 8.7’’ για το προβάδισμα των γηπεδούχων, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Τζοέλ Εμπίιντ.
Από 'κει και πέρα, ο Τζάστιν Έντουαρντς πέτυχε 22 πόντους με 8/9 σουτ απέναντι στους Σέλτικς που στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Τζέιλεν Μπράουν (24π.)
Τα δωδεκάλεπτα: 23-22, 51-41, 71-77, 102-100.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.