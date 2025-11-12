Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς (7-4) επιβλήθηκαν των Μπόστον Σέλτικς (5-7) με 102-100, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Ταϊρίς Μάξι και τον Κέλι Ούμπρε, ο οποίος σκόραρε για το προβάδισμα των γηπεδούχων στα 8.7’’ πριν από τη λήξη.

Οι Σίξερς λύγισαν τους Σέλτικς με 102-100 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-4, παρότι η Βοστόνη είχε προηγηθεί με οκτώ πόντους έξι λεπτά πριν από το φινάλε.

Ο Ταϊρίς Μάξι σημείωσε 21 πόντους, ενώ ο Κέλι Ούμπρε σκόραρε με φόλοου στα 8.7’’ για το προβάδισμα των γηπεδούχων, οι οποίοι παρατάχθηκαν χωρίς τον Τζοέλ Εμπίιντ.

Από 'κει και πέρα, ο Τζάστιν Έντουαρντς πέτυχε 22 πόντους με 8/9 σουτ απέναντι στους Σέλτικς που στηρίχθηκαν στις πρωτοβουλίες του Τζέιλεν Μπράουν (24π.)

Τα δωδεκάλεπτα: 23-22, 51-41, 71-77, 102-100.