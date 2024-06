Ο Μαλίκ Μονκ παραμένει κάτοικος Σακραμέντο για άλλα τέσσερα χρόνια.

Αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων έκτων παικτών στο ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλές φορές βγάζει εντυπωσιακές φάσεις στα ματς. Ο Μαλίκ Μονκ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα των Κινγκς.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Μονκ σκοπεύει να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο αξίας 78 εκατ. δολαρίων, το οποίο περιλαμβάβει και player option για να μείνει στο Σακραμέντο. Ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία για το βραβείο του έκτου παίκτη, έχοντας 15 πόντους και 5 ασίστ μέσο όρο με 35 % τρίποντα και 44% εντός παιδιάς.

Από τους πιο χρήσιμους παίκτες στο... οικοδόμημα των Κινγκς του Βεζένκοβ που τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από την αφάνεια.

ESPN Sources: Free agent G Malik Monk intends to sign a four-year, $78 million deal — including a player option — to return to the Sacramento Kings. Monk had career-bests of 15 points and five assists on his way to the NBA’s Sixth Man of the Year runner-up. pic.twitter.com/J8KuOwPl0H