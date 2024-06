Ο Άλεξ Καρούσο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Θάντερ, ενώ ο Τζος Γκίντεϊ μετακομίζει στους Μπουλς.

H offseason ξεκίνησε με ένα αρκετά ενδιαφέρον trade. Οι Μπουλς αποφάσισαν να στείλουν στους Θάντερ τον Άλεξ Καρούσο για να πάρουν τον 21χρονο Αυστραλό γκαρντ Τζος Γκίντεϊ σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι.

Από τη μία ο Καρούσο είναι πολύ καλύτερος αμυντικός, ενώ στον αντίποδα ο Γκίντεϊ είναι εξαιρετικός στη δημιουργία. Κανείς εκ των δύο δεν δείχνει κάτι το εξαιρετικό στο σκοράρισμα, αλλά τόσο ο Καρούσο όσο και ο Γκίντεί δίνουν πολλές λύσεις στις ομάδες τους.

Ο Καρούσο μέτρησε 10.1 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο φέτος με το Σικάγο, ενώ ο Γκίντεϊ είχε 12.3 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο στην Οκλαχόμα.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading two-time All-Defensive guard Alex Caruso to the Oklahoma City Thunder for guard Josh Giddey, sources tell ESPN. pic.twitter.com/V3t12MA3Uo