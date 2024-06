Πριν από ακριβώς 40 χρόνια ο... μυστακοφόρος Ντέιβιντ Στερν έλεγε στο draft της Νέας Υόρκης ότι οι Σικάγο Μπουλς επιλέγουν τον Μάικλ Τζόρνταν!

Στις 19 Ιουνίου 1984 πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες -αν όχι η μεγαλύτερη- γκάφα στην ιστορία του draft και αντιστρόφως η μεγαλύτερη «κλοπή»!

Οι Χιούστον Ρόκετς είχαν διαλέξει στην κορυφή του draft τον Χακίμ Ολάζουουν, ο οποίος όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Στο νούμερο «2» ωστόσο οι Πόρτλαντ Τρέιλμπλεϊζερς επέλεξαν να... προσπεράσουν τον Μάικλ Τζόρνταν και να αποκτήσουν στο νούμερο «2» τον Σαμ Μπόουι, έναν παίκτη με σχετικά καλή παρουσία στο Κεντάκι, ο οποίος ωστόσο δεν... έκανε πολλά πράγματα στο ΝΒΑ.

Κάπως έτσι, οι Σικάγο Μπουλς άδραξαν την ευκαιρία, πήραν το... απρόσμενο δώρο του Πόρτλαντ και έμελλε να γράψουν ιστορία στο ΝΒΑ, έχοντας τον μεγάλο Μάικλ Τζόρνταν στο ρόστερ τους!

«The Chicago Bulls pick Michael Jordan from the university of North Carolina» είπε από το μικρόφωνο ο κομισάριος Ντέιβιντ Στερν.

Βέβαια ο «Air» δεν είχε δώσει το «παρών» στο «Felt Forum» της Νέας Υόρκης όπου είχε πραγματοποιηθεί η διαδικασία και αυτό διότι βρισκόταν μαζί με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες...

Όλα αυτά σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 40 χρόνια!