Εμπίντ για Μπακς: «Έδωσαν στους Σέλτικς το πρωτάθλημα... με Χόλιντεϊ;»

O Tζοέλ Εμπίντ έριξε το... καρφάκι του στους Μπακς και στην ανταλλαγή που έστειλε τον Χόλιντεϊ στους Σέλτικς, κάνοντας τους πλέον να αγκαλιάσουν τον τίτλο.

Οι Σέλτικς βρίσκονται στο 3-0 κόντρα στο Ντάλας στους τελικούς του ΝΒΑ και με άλλη μια νίκη κατακτούν τον τίτλο (Game 4, 15/6, 03:30). Σημαντικό ρόλο σε αυτή την φοβερή πορεία των Κελτών παίζει και ο Τζρου Χόλιντεϊ, ειδικά με τον τρόπο που κλειδώνει τους αντιπάλους του στην άμυνα αλλά και στη συνολική λειτουργία της Βοστώνης.

Toν Σεπτέμβρη του 2023, αρχικά οι Μπακς ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, ολοκληρώνοντας την σπουδαία ανταλλαγή του Ντέιμιαν Λίλαρντ που έφτασε στο Μιλγουόκι για να συνθέσει ένα απίθανο διδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όμως λίγες μέρες μετά, ένας από τους μεγάλους ανταγωνιστές των Μπακς στην Ανατολή, οι Σέλτικς απάντησαν. Οι Κέλτες κινήθηκαν γρήγορα και άρπαξαν τον Τζρου Χόλιντεϊ που είχε καταλήξει στο Πόρτλαντ, όντας μέρος του πακέτου ανταλλαγής του Λίλαρντ.

Οι Κέλτες αναγκάστηκαν να δώσουν στον σέντερ τους, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, αλλά και τον Μπρόγκντον μαζί με ένα πικ πρώτου γύρου για το 2024 και ένα unprotected πρώτου γύρου του 2029, όμως πρόσθεσαν στην περιφέρεια το κομμάτι που τους έλειπε. Επιπλέον έκλεισαν και με το παραπάνω την τρύπα που άφησε η αποχώρηση του Μάρκους Σμαρτ.

Και επιστρέφουμε πάλι στο τώρα, όπου οι Κέλτες είναι μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Φυσικά ο master σε αυτά τα θέματα, ο Τζοέλ Εμπίντ, δεν έχασε την ευκαιρία να πικάρει τους Μπακς για εκείνη την επιλογή που έκαναν. «Οι Μπακς έδωσαν στους Σέλτικς το πρωτάθλημα;» έγραψε και εννοεί πως η έλευση του Τζρου στη Βοστώνη τους έχει φέρει αγκαλιά με το πρωτάθλημα.

Did the bucks give them the championship?