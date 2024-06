«Ο Βεζένκοβ δεν θέλει να φύγει από το ΝΒΑ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Σακραμέντο, γίνεται λόγος για παραμονή του Σάσα Βεζένκοβ στο ΝΒΑ.

Εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο να αποχωρήσει άμεσα ο Σάσα Βεζένκοβ από το ΝΒΑ. Και αν υπάρχει περίπτωση να συμβεί, σίγουρα θα πάρει πολύ χρόνο.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ των Σακραμέντο Κινγκς στο FOX40, Σον Κάνιγχαμ, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν επιθυμεί να φύγει από το καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ναι μεν δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του στους Κινγκς ύστερα από τη πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ ωστόσο εξηγεί ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από το ΝΒΑ. Και μάλιστα επικαλείται «πηγή» κοντά στον Βεζένκοβ, η οποία αναφέρει ότι θέλει να τιμήσει κανονικά το συμβόλαιό του στο Σακραμέντο.

Και καταλήγει ότι οι Σακραμέντο Κινγκς θέλουν να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους, αφήνοντας παράλληλα και ένα παράθυρο αποχώρησης σε άλλη ομάδα ανοικτό, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερο ρόλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

While Sasha Vezenkov remains frustrated with the lack of playing time in his first NBA season with the Sacramento Kings, I’m told by several sources that there is no truth to the report of his desire to leave the NBA. One source close to Vezenkov called the report “off base” and…