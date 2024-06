O Λούκα Ντόντσιτς θα κάνει ένεση στον θώρακα (έχει ενοχλήσεις) πριν το Game 3 των Σέλτικς με τους Μάβερικς (13/6, 03:30).

Οι Κέλτες επικράτησαν και το Game 2 των τελικών και πλέον βρίσκονται στο 2-0, με τη σειρά να μεταφέρεται στο Ντάλας για τα δύο επόμενα ματς. Πάντως ο Λούκα Ντόντσιτς είχε προβλήματα τραυματισμών, αφού ένιωθε ενοχλήσεις σε θώρακα, δεξί γόνατο και αριστερό αστράγαλο. Μάλιστα πριν το τζάμπολ τα είχε και δεμένα, κάτι που έλεγε πολλά.

Σύμφωνα με τον Τim Mcmahon και την Malika Andrews, ο Σλοβένος γκαρντ έκανε ένεση πριν το Game 2 στην περιοχή του θώρακα πριν το Game 2. Μάλιστα αναμένεται να κάνει άλλη μια ένεση πριν το Game 3.

Όλα αυτά ενώ παλεύει να κουβαλήσει μόνος του την ομάδα του και από το τρίποντο, έχοντας τα 8 από τα 13 του Ντάλας στους τελικούς. Οι Μάβερικς σουτάρουν συνολικά με 13/53.

