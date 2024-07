Το ESPN ανέδειξε τον Λούκα Ντόντσιτς σε κορυφαίο παίκτη της σεζόν στο NBA.

Μπορεί ο Λούκα Ντόντσιτς να... έχασε το βραβείο του MVP του NBA από τον Νίκολα Γιόκιτς, ωστόσο το γνωστό αμερικανικό δίκτυο EPSN του έδωσε το βραβείο του, για τον κορυφαίο παίκτη της σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Σλοβένος σταρ κατάφερε να φτάσει μέχρι και του τελικούς του πρωταθλήματος, εκεί όπου δεν τα κατάφερε κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, με τον ίδιο να μετράει κατά μέσο όρο στα Play Offs κατά μέσο όρο από 28,9 πόντους με 9,5 ριμπάουντ και 8,1 ασίστ σε 40,9 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν, το συγκεκριμένο βραβείο το έχει παραλάβει 1 φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (2019), ο Στέφεν Κάρι το πήρε 2 φορές (2021, 2022) ενώ περυσινός νικητής ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς.

Mavericks superstar Luka Dončić wins the 2024 ESPY Award for Best NBA Player! #MFFL



(🎥: @malika_andrews) pic.twitter.com/R8JWQvB7NE