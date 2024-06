O Λούκα Ντόντσιτς δείχνει αβοήθητος στους τελικούς κόντρα στους Σέλτικς, ενώ οι συμπαίκτες του τα έχουν... σπάσει και στο τρίποντο.

Οι Σέλτικς προηγούνται με 2-0 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ κόντρα στους Μάβερικς και τώρα το έργο μεταφέρεται στο Ντάλας για τα δύο επόμενα ματς. Ο Λούκα Ντόντσιτς δείχνει αβοήθητος στη σειρά μέχρι τώρα και παίζει και ενοχλήσεις.

Σίγουρα οι συμπαίκτες του θα πρέπει να βρουν τρόπο να τον βοηθήσουν, αν θέλει το Ντάλας να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τίτλου και ειδικα ο Ίρβινγκ. Μάλιστα οι Μάβερικς χρειάζεται να βρουν στόχο και πίσω από τη γραμμή του τριπόντου. Το Ντάλας έχει πετύχει 13 τρίποντα στους τελικούς και τα 8 εξ αυτών είναι του Ντόντσιτς.

Συνολικά το Ντάλας μετρά 13/53 τρίποντα στους τελικούς, με τον Ίρβινγκ να έχει 0/8 και τον Γουάσινγκτον να μετρά 1/8. Τρίποντο εκτός των Γουάσινγκτον και Ντόντσιτς, έχουν πετύχει οι Έξουμ, Χάρντι, Τζόουνς και Γκριν.

Luka has accounted for 8 of the 13 threes for Dallas in the Finals 😬 pic.twitter.com/i7e9ddyIYX