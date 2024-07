Ο σταρ των Ντάλας Μάβερικς, Καϊρί Ίρβινγκ σύμφωνα με πληροφορίες έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό χέρι.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, οι Ντάλας Μάβερικς λένε πως ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση ενός σοβαρού τραυματισμού, που αποκόμισε κατά την διάρκεια της προπόνησης πριν λίγο καιρό, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα ο Αμερικανός γκαρντ να σπάσει το αριστερό του χέρι.

Ο Ίρβινγκ αποτέλεσε έναν από τους πρωταγωνιστές των Ντάλας την τελευταία σεζόν, έχοντας την σεζόν που μας πέρασε στο NBA κατά μέσο όρο 23.6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ σε 58 παιχνίδια κανονικής διάρκειας.

