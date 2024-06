Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ φαίνεται πως παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον ώστε να αναλάβει ως προπονητής στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι φήμες για το ποίος θα είναι ο νέος προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς... πάνε και έρχονται. Από τα πρώτα ονόματα που είχαν ακουστεί, ήταν αυτό του Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο 39χρονος πλέον πρώην παίκτης του NBA με θητεία μεταξύ άλλων σε Ορλάντο Μάτζικ, Μάβερικς και Μπακς, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, φαίνεται πως αποτελεί πλέον το βασικό φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας.

Άξιος αναφοράς είναι το γεγονός ότι ο ίδιος, από τον περασμένο Μάρτιο, έχει αρχίσει ένα podcast μαζί με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!

