O Λούκα Ντόντσιτς χαλάρωνε με μπύρα μετά την πρόκριση των Μάβερικς στους τελικούς και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Μάικλ Φίνλεϊ του την άρπαξε από τα χέρια.

Ένα ακόμα show έδωσε ο Λούκα Ντόντσιτς στο Game 5 των τελικών Δύσης κόντρα στη Μινεσότα. Ο Σλοβένος ήταν ασταμάτητος και οδήγησε την ομάδα του στους τελικούς, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τους Σέλτικς.

Μετά το τέλος του ματς, ο Ντόντσιτς χαλάρωνε και μιλούσε με τον πατέρα του, πίνοντας μια μπύρα. Εκεί όμως εμφανίστηκε ο αντιπρόεδρος του Ντάλας και πρώην παίκτης της ομάδας, Μάικλ Φίνλεϊ και του την πήρε από τα χέρια. Ο Luka Magic τον κοίταξε απορημένος σε ένα φοβερό στιγμιότυπο.

Σίγουρα θα πρέπει να περιμένει γιατί έχει άλλο ένα βήμα μέχρι να φτάσει το πρώτο του δαχτυλίδι στο ΝΒΑ κόντρα στους Σέλτικς.

Luka Doncic was chilling with his dad while drinking a beer, and Michael Finley just took it away 😭



