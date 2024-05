Οι Σακραμέντο Κινγκς φαίνεται πως έκαναν μια νέα πρόταση στον Μάικ Μπράουν, ώστε να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι και το 2027.

Το μέλλον του Μάικ Μπράουν μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει. Από τη μία πλευρά οι Σακραμέντο Κινγκς θέλουν να τον κρατήσουν στον πάγκο τους ενώ από την άλλη ο ίδιος αναζητά συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο ο Σαμς Τσαράνια, η ομάδα του Σάσα Βεζένκοβ έκανε μία νέα πρόταση συμβολαίου προσφέροντάς του 21 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2027 ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και μπόνους τα οποία θα ανεβάζουν το ποσό στα 27 εκατ.!

Ο 54χρονος τεχνικός που βρίσκεται στους Κινγκς από το 2022 ωστόσο, φαίνεται να αναζητεί συμβόλαιο το οποίου θα του παρέχει γύρω στα 10 εκατ. δολάρια ετησίως.

The Sacramento Kings have made a competitive offer to head coach Mike Brown on a contract extension – three years and $21 million through 2026-27, up to $27 million with bonuses, sources say. So far, no agreement. Brown is believed to be seeking around $10 million annually.