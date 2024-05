Όπως μεταφέρουν από τις ΗΠΑ, μετά το πέρας της αστυνομικής έρευνας στον Τζος Γκίντεϊ, δεν μπορεί να δημιουργηθεί κάποια κατηγορία εις βάρος του παίκτη.

Ο Τζος Γκίντεϊ πριν από μερικούς μήνες είχε κατηγορηθεί από μία 15χρονη ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της. Ωστόσο η ίδια και η οικογένειά της είχαν αρνηθεί να συνεργαστούν με τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες ύστερα από ένα διάστημα έρευνας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα καθιστούσε ένοχο τον Αυστραλό γκαρντ.

Παράλληλα με την αστυνομία, το NBA έκανε και από πλευράς του ξεχωριστή έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν. Σύμφωνα με τον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ούτε εκεί ο Γκίντεϊ φάνηκε να έχει ακατάλληλη σχέση με το ανήλικο κορίτσι.

ESPN Sources: Four months after Newport Beach (Calif) police announced a probe had been “unable to corroborate any criminal activity” against Oklahoma City’s Josh Giddey, 21, involving online allegations of an inappropriate relationship with an underage girl, the NBA has closed… pic.twitter.com/IgMRt0cmtb