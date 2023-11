To TMZ τονίζει πως η 15χρονη που υποστηρίζει πως είχε σεξουαλική επαφή με τον Γκίντεϊ αρνήθηκε να συνεργαστεί με την αστυνομία όπως και η οικογένεια της.

Μία 15χρονη, η Λιβ Κουκ υποστήριξε ότι είχε σεξουαλική σχέση με τον Τζος Γκίντεϊ. Η 15χρονη το ανέφερε σε βίντεο που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μαζί της και ο παίκτης των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Αυστραλό να μπαίνει σε μπελάδες.

Ο Αυστραλός γκαρντ βρέθηκε μπροστά στους δημοσιογράφους πριν λίγες μέρες και όπως ήταν λογικό, ρωτήθηκε για το επίμαχο θέμα της σχέσης του με μία 15χρονη μαθήτρια, με τον ίδιο να μην κάνει κάποιο σχόλιο.

Τώρα έρχεται το TMZ να δώσει άλλο ένα στοιχείο στην υπόθεση. Σύμφωνα λοιπόν με το συγκεκριμένο Μέσο, η 15χρονη και η οικογένεια της αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την αστυνομία για την περίπτωση που κατηγορείται ο Γκίντεϊ. H αστυνομία προσπάθησε να επικοινωνήσει με την πλευρά της κοπέλας και της οικογένειας της για να μαζέψει πληροφορίες για τα όσα έγιναν, αλλά κανείς δεν έχει μιλήσει μέχρι στιγμής.

