Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται να υπογράψει το πιο πλούσιο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA!

Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται να υπογράψει το πιο ακριβό συμβόλαιο στην ιστορία του NBA. Όχι άμεσα, αλλά το επόμενο καλοκαίρι. Αυτό δεν αλλάζει τον τίτλο του... Μίδα.

Η παρουσία του Σλοβένου στην κορυφαία πεντάδα του ΝΒΑ... πυροδότησε την επιλογή του super max extension, το οποίο θα φτάσει τα 346 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια, αν το υπογράψει με τους Μάβερικς.

Ακόμη και αν ο Ντόντσιτς δεν βρεθεί στο All Star, είναι διαθέσιμος για το νέο συμβόλαιο. Αυτό θα ξεκινάει από τα 59 εκατομμύρια τη σεζόν 2026-2027 και θα φτάνει, στο φινάλε της πενταετίας, θα έχει φτάσει σχεδόν στα 79 εκατομμύρια δολάρια για ένα χρόνο!

Super max επέκταση μπορεί να υπογράψει και ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ, επίσης μέλος της κορυφαίας πεντάδας. Αυτή θα φτάσει στα 294 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η είδηση με τον Καναδό γκαρντ των Οκλάχόμα Σίτι Θάντερ είναι πως - εφόσον ενεργοποιηθεί η επέκταση - θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που θα έχει ετήσιο συμβόλαιο πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια (81.449.214 τη σεζόν 2030-2031)!

