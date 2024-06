Ο Σέρχιο Ράμος βρέθηκε στο Ντάλας και είδε από κοντά το Game 4 των Μάβερικς με τους Σέλτικς.

Την ευκαιρία να χαλαρώσει έχει ο Σέρχιο Ράμος τώρα που τελείωσαν οι φετινές υποχρεώσεις του με την Σεβίλλη. Ο σπουδαίος αμυντικός που έχει γράψει τη δική του ιστορία με την Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Ισπανίας, κατακτώντας τόσους και τόσους τίτλους, βρέθηκε στο Ντάλας και απόλαυσε από κοντά τον τέταρτο τελικό μεταξύ των Μάβερικς και των Σέλτικς.

Μάλιστα είχε την ευκαιρία να τα... πει με τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Ντιρκ Νοβίτσκι, βγάζοντας μαζί τους και φωτογραφία. Άλλωστε με τον Luka Magic τους συνδέει το παρελθόν και η αγάπη για την Βασίλισσα της Ευρώπης, τη Ρεάλ.

Ένας από τους μεγαλύτερους αμυντικούς της ιστορίας και ίσως ο κορυφαίος αμυντικός σκόρερ που έχει δει ποτέ το ποδόσφαιρο.