Ο Κάιρι Ίρβινγκ έσπασε το αρνητικό σερί που έτρεχε κόντρα στους Σέλτικς.

Οι Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν πολύ εύκολα των Σέλτικς και να κάνουν το 3-1 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ. Το ματς ήταν ιδιαίτερο και για τον Κάιρι Ίρβινγκ που επιτέλους βρήκε τρόπο να υποτάξει την πρώην ομάδα του.

Η παράδοση του Uncle Drew κόντρα στους Σέλτικς δεν ήταν καθόλου καλή, αλλά στο Game 4 μπήκε ένα τέλος στο αρνητικό σερί. Ο γκαρντ του Ντάλας πήρε την πρώτη του νίκη απέναντι στη Βοστώνη μετά από 13 σερί ήττες. Η πρώην ομάδα του είχε βρει τρόπο να τον βάζει από κάτω, αλλά ο Ίρβινγκ... ξόρκισε την κατάρα. Ο Κάιρι είχε να νικήσει τη Βοστώνη από το 2021 και αυτό σίγουρα τον επηρέαζε και τριγύριζε στο μυαλό του. Άλλωστε δεν έφυγε και με τον καλύτερο τρόπο από την ομάδα, αποτυγχάνοντας να πάρει πρωτάθλημα μαζί της.

