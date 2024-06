Ο Τιμ Χάρνταγουεϊ ήταν εντυπωσιακός στο Game 4, αφήνοντας πίσω του τις κάκιστες εμφανίσεις στα προηγούμενα ματς. Επίδοση που θύμισε Στεφ Κάρι και Ρέι Άλεν.

Οι Μάβερικς μείωσαν σε 3-1 στη σειρά των τελικών του ΝΒΑ κόντρα στους Σέλτικς και στο Game 4 βρήκαν έναν νέο πρωταγωνιστή που ήταν... άφαντος στα προηγούμενα παιχνίδια.

Στο τέταρτο ματς... εμφανίστηκε ο Τιμ Χάρνταγουεϊ τζούνιορ. Ο περιφερειακός του Ντάλας άφησε πίσω του τα κάκιστα προηγούμενα ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 5/7 τρίποντα.

Μάλιστα έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ που πετυχαίνει 5+ τρίποντα σε μια περίοδο. Οι άλλοι δύο σε αυτή τη λίστα είναι δύο σεσημασμένοι σουτέρ, ο Στεφ Κάρι και ο Ρέι Άλεν. Επιπλέον τα 5 εύστοχα τρίποντα αποτελούν και κορυφαία επίδοση για παίκτη των Μάβερικς στην ιστορία των τελικών.

Ο Χάρνταγουεϊ ψαχνόταν τόσο στο Game 1 όσο και στο Game 3, αφού και στις δύο περιπτώσεις, τελείωσε άποντος, έχοντας 0/7 σουτ.

The only players in history with 5+ 3PM in a single quarter in an NBA Finals game:



Steph Curry

Ray Allen

Tim Hardaway Jr pic.twitter.com/rOPfGx3DwE