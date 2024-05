Όσοι επέλεξαν να φύγουν νωρίτερα από το TD Garden, έχασαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τη σπουδαία ανατροπή των Σέλτικς επί των Πέισερς στο Game 1 των τελικών της Ανατολής.

Ένα παιχνίδι μπάσκετ δεν τελειώνει, μέχρι να ακουστεί για τελευταία φορά η κόρνα. Κάτι που οι φίλοι των Σέλτικς έμαθαν από πρώτο χέρι, στον πρώτο τελικό της Ανατολής απέναντι στους Πέισερς.

Συγκεκριμένα, οι Κέλτες βρέθηκαν μια... ανάσα από το να δουν την έδρα τους να «σπάει», μέχρι να έρθει ο Τζέιλεν Μπράουν 6'' πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και να ευστοχήσει σε ένα τρελό τρίποντο που έστειλε τον πρώτο τελικό της Ανατολής στην παράταση.

Μέχρι να φτάσουμε όμως σε εκείνο το σημείο, αρκετοί φίλοι των Σέλτικς είχαν απογοητευτεί. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς αποχώρησαν από το TD Garden πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όταν όμως η ομάδα της Βοστώνης ισοφάρισε, έπρεπε να δουν το φινάλε της παράτασης.

Κάτι που έκαναν, ωστόσο εκτός γηπέδου. Στα μπαρ γύρω από την αρένα, φίλοι των Σέλτικς που έκαναν το λάθος να φύγουν νωρίτερα από το TD Garden, στάθηκαν στα... παράθυρα και παρακολούθησαν το φινάλε, παίρνοντας έτσι ένα μάθημα να μην αποχωρούν ποτέ πριν το τέλος μιας αναμέτρησης μπάσκετ, αφού κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί!

Celtics fans left Game 1 vs. the Pacers before Jaylen Brown's game-tying 3-pointer and were forced to watch the rest of the game at bars outside the arena 🤦🏽‍♂️



(via @CelticsCLNS, @MaryWCVB) pic.twitter.com/vV22Bxabb8