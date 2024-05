Με... ενισχύσεις θα αγωνιστούν οι Νιου Γιορκ Νικς στο Game 7 απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς (22:00).

Σε ένα Game 7 κανείς δεν (πρέπει) να λείπει. Οι Νιου Γιορκ Νικς, στην αναζήτηση της πρόκρισης στους τελικούς της Ανατολής, θα έχουν τόσο τον Όου Τζι Ανουνόμπι, όσο και τον Τζος Χαρτ στο Game 7 απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς.

Αμφότεροι θα βρεθούν στη βασική πεντάδα των Νικς. Ο Ανουνόμπι έχει πρόβλημα στους προσαγωγούς, ενώ ο Χαρτ στην κοιλιακή χώρα.

Όποια ομάδα επικρατήσει θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει, με μειονέκτημα έδρας, τους Μπόστον Σέλτικς.

Anunoby and Hart are playing Game 7, per sources. https://t.co/Cfl0VYnA49