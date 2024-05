Οι Λος Άντζελες Κλίπερς πως έχουν θέσει ως βασικό μεταγραφικό στόχο τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Σύμφωνα με τον Jovan Buha από το The Athletic, ο Ντόνοβαν Μίτσελ αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό στόχο των Λος Άντζελες Λέικερς.

Το συμβόλαιο του 27χρονου γκαρντ με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2025 και η ομάδα του ώστε να μην τον χάσει ως ελεύθερο, σε περίπτωση που δεν έρθουν σε συμφωνία για ανανέωση, αναμένεται να προσπαθήσουν να τον κάνουν trade.

Τη φετινή σεζόν ο Μίτσελ είχε κατά μέσο όρο από 29,6 πόντους με 5,4 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ σε 38,2 λεπτά εντός παρκέ.

Donovan Mitchell has become the Lakers’ No. 1 trade target, per @jovanbuha (https://t.co/aoJ3wCfOOA).



Los Angeles is prepared to aggressively pursue Mitchell, if he decides not to sign with the Cavaliers long-term.



The Lakers can offer up to three first-round picks — 2024,… pic.twitter.com/VUgMIS9L4T