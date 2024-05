Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς επέστρεψε στο Κλίβελαντ, για το Game 4 των Καβαλίερς με τους Σέλτικς και αποθεώθηκε από το κοινό.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και το Κλίβελαντ θα έχουν πάντα μία ιδιαίτερη σχέση. Ό,τι και αν συμβεί. Ο Τζέιμς γεννήθηκε εκεί. Και μεγαλούργησε. Και κάθε επιστροφή του στην πόλη είναι ξεχωριστή.

Ο «Βασιλιάς» βρέθηκε στο «σπίτι» των Καβαλίερς για το Game 4 της σειράς με τους Μπόστον Σέλτικς και μόλις έγινε αντιληπτός, προκάλεσε πανικό και αποθέωση.

Η κάμερα εστίασε στο μπάνερ των πρωταθλητών του 2016 και μετά στον ΛεΜπρόν, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον κόσμο και μοίρασε φιλιά, έκανε και την κίνηση της τοποθέτησης του στέμματος στο κεφάλι του.

LeBron receives a standing ovation from Cavs fans 🙌 King returns to Cleveland 👑

Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Σαβάνα, με μία περίεργη ενδυματολογική επιλογή, ενώ ο ίδιος ο Τζέιμς είχε στα χέρια του ένα ποτήρι και ένα μπουκάλι κρασί.

Μόλις ο Τζέιλεν Μπράουν σημείωσε ένα κρίσιμο τρίποντο, το οποίο έφερε τους Σέλτικς κοντά στη νίκη, ο ΛεΜπρόν αποχώρησε, για να αποφύγει και το πλήθος που θα ήθελε να του μιλήσει ή να τον χαιρετήσει.

Lebron saw Jaylen Brown hit a dagger with a minute left and had to beat the LeTraffic

pic.twitter.com/O9c9evvlZG