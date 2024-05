Ο Λούκα Ντόντσιτς πιθανό να χάσει το τρίτο παιχνίδι των Μάβερικς κόντρα στους Θάντερ.

Οι Ντάλας Μάβερικς ετοιμάζονται για την αναμέτρηση του Game 3 με αντίπαλο τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, απόψε (11/5) στις 22:30, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχουν στη διάθεσή τους, τον βασικό τους σταρ.

Πιο συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Λούκα Ντόντσιτς κρίνεται αμφίβολη καθώς ο Σλοβένος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στα γόνατά του, κάτι το οποίο τον ταλαιπωρούσε ήδη από το τέλος της σειράς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Τη φετινή σεζόν ο Ντόντσιτς μετράει κατά μέσο όρο στα Play Offs από 28,4 πόντους με 8,6 ριμπάουντ και 9,1 ασίστ ενώ η σειρά με τους Θάντερ βρίσκεται το 1-1.

