Αρκετά περίεργοι ήχοι ακούστηκαν στη συνέντευξη Τύπου του Λούκα Ντόντσιτς, με τον Σλοβένο σταρ να μην πιστεύει στα αυτιά του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς συνηθίζει να γίνεται... viral για αρκετούς λόγους εντός παρκέ. Αυτήν τη φορά οι 29 πόντοι του που έφεραν το break για τους Μάβερικς, δεν ήταν αρκετοί. Αφού στη συνέντευξη Τύπου μέχρι και ο Σλοβένος δεν πίστευε σε αυτά που άκουγε.

Ο Ντόντσιτς σταμάτησε τον λόγο του, μιας και κάποια... βογγητά ακούστηκαν από το βάθος. Φανερά δεν πίστευε σε αυτό που άκουγε, ενώ άπαντες στον χώρο ξαφνιάστηκαν. Με τον Ντόντσιτς μάλιστα να αστειεύεται, μόλις αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει, λέγοντας πως ελπίζει όλο αυτό να μη συμβαίνει live.

Φυσικά η αντίδρασή του, αφού έπιανε απορημένος το κεφάλι του, έγινε viral πολύ γρήγορα στα social media.

Luka Doncic trying to process the random noises interrupting his press conference.. 👀😂pic.twitter.com/AXiYrd9L4a