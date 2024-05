Έντουαρντς: Ο «μικρός» μεγάλωσε και... Τζορντανίζει (vids)

Ο Άντονι Έντουαρντς τρελαίνει κόσμο κόντρα στους Νάγκετς και το Gazzetta ξεχώρισε ορισμένες φάσεις που θυμίζει λιγάκι τον Μάικλ Τζόρνταν.

Οι Τίμπεργουλβς βρίσκονται στον 2-0 στη σειρά με τους Νάγκετς, αφού έκαναν break στα δύο πρώτα ματς στο Ντένβερ. Για να συμβεί αυτό φυσικά χρειάστηκαν τα ρεσιτάλ του Άντονι Έντουαρντς που δείχνει να έχει απογειώσει το παιχνίδι του στο πιο κομβικό σημείο της σεζόν. Ένα παιδί που είναι μόλις 22 ετών, αλλά στοχεύει να οδηγήσει τους λύκους στον πρώτο τίτλο της ιστορίας.

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει αρκετή φασαρία γύρω από το όνομα του, ενώ αρκετοί δεν διστάζουν να τον συγκρίνουν με τον Mάικλ Τζόρνταν. Ορισμένες κινήσεις του Ant-man θυμίζουν λιγάκι τον κορυφαίο παίκτη που έχει βγάλει ποτέ το άθλημα του μπάσκετ. Ο ίδιος δήλωσε ως επιθυμεί να σταματήσουν οι συγκρίσεις. «Θέλω να σταματήσει αυτό. Είναι ο GOAT. Δεν μπορώ να συγκριθώ μαζί του», είπε.

If Anthony Edwards doesn’t want to be compared to Michael Jordan he needs to stop doing this every night pic.twitter.com/lagXNIGJWZ