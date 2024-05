Προκλητικός Αρίνας για Γκομπέρ: «Είναι ένα μωρό, θα είναι εκεί όταν επιστρέψεις» (vid)

Ο Γκίλμπερτ Αρίνας τοποθετήθηκε στην απουσία του Ρούντι Γκομπέρ από το Game 2 με τους Νάγκετς.

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του περνά ο Ρούντι Γκομπέρ, αφού έγινε πατέρας για πρώτη φορά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απουσιάσει από το Game 2 κόντρα στους Νάγκετς, εκεί όπου οι Τίμπεργουλβς έκαναν δεύτερο break και προηγούνται πλέον με 2-0 στη σειρά.

Πάντως ο Γάλλος σέντερ δέχθηκε τα... πυρά του Γκίλμπερτ Αρίνας σε μια κίνηση που σίγουρα δεν τιμά τον παλιό ηγέτη των Γουίζαρντς. «Eίναι ένα μωρό αδερφέ, θα είναι εκεί και όταν επιστρέψεις», είπε. Όλα αυτά για έναν άνθρωπο που απουσίασε για να βρίσκεται στη γέννηση του πρώτου παιδιού του και να είναι δίπλα στη γυναίκα του. Έλειψε από το ματς για έναν τόσο ξεχωριστό λόγο και σίγουρα αυτό θα ήθελε για εκείνον τόσο ο κόουτς Φιντς όσο και οι συμπαίκτες του. Αλλά ο agent Zero είπε πάλι να δημιουργήσει αναστάτωση με τα λεγόμενα του.

Gilbert Arenas calls out Rudy Gobert for missing a playoff game for the birth of his child



“It’s a baby bro, it’s gonna be there when you get back.”



(🎥 @GilsArenaShow ) pic.twitter.com/2Gc79H4RoI