O Kέντρικ Πέρκινς θα ήθελε οι Χιτ να πάρουν τον Κέβιν Ντουράντ για να χτυπήσουν το πρωτάθλημα.

Ο Κέβιν Ντουράντ έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 2018, τότε που τα κατάφερε με τη φανέλα των Γουόριορς. Οι Χιτ έχουν να πανηγυρίσουν από το 2013 και τη big three των ΛεΜπρόν-Γουέιντ-Μπος. Ο Πέρκινς θέλει να δει τον... γάμο μεταξύ των δύο πλευρών για να φτάσουν στον τίτλο.

«Ξέρουμε πως οι Χιτ πήγαν σε 2 τελικούς ΝΒΑ. Ο Μπάτλερ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο. Πάρτε έναν τύπο σαν τον Ντουράντ. Επίσης οι Χιτ θα βάλουν κι άλλα κομμάτια στο ρόστερ», ήταν τα λόγια του πρώην πρωταθλητή με τους Σέλτικς και νυν αναλυτή του ΝΒΑ στο First Take.

Σίγουρα πάντως η τριάδα Ντουράντ-Μπάτλερ-Αντεμπάγιο έχει το ενδιαφέρον της. Μένει να δούμε αν μπορεί να γίνει!

