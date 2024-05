Η περίπτωση του Τζέισον Κιντ ήλθε εσχάτως στο προσκήνιο για τους Λέικερς όμως ο 51χρονος προπονητής θα συνεχίσει να κοουτσάρει τους Μάβερικς, υπογράφοντας νέο πολυετές συμβόλαιο.

Ο Τζέισον Κιντ δεσμευόταν με τους Μάβερικς ως το καλοκαίρι του 2025 και σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο 51χρονος κόουτς ήλθε σε συμφωνία με τους Τεξανούς για νέο πολυετές συμβόλαιο.

Η περίπτωση του Κιντ ήλθε στο προσκήνιο για τους Λος Άντζελες Λέικερς μετά την απόλυση του Ντάρβιν Χαμ, ξεχωρίζοντας στη λίστα των υποψήφιων για τη θέση του χεντ κόουτς στους Καλιφορνέζους μαζί με τον Ταϊρόν Λου και τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Σε κάθε περίπτωση, ο Κιντ θα συνεχίσει στον πάγκο των Μάβερικς όπου βρίσκεται από το 2021.

