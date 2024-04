Οι Ντένβερ Νάγκετς οδηγούν τη σειρά με 3-1 νίκες, αλλά υπάρχει ένα ιδιαίτερο στατιστικό που... αδικεί τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Αν και οι Νάγκετς βρέθηκαν έτοιμοι να βγάλουν τις σκούπες και να «καθαρίσουν» τη σειρά κόντρα στους Λέικερς με 4-0 νίκες, ο Λεμπρόν Τζέιμς και η παρέα του είπαν ένα μεγάλο «όχι» και φρόντισαν να δώσουν παράταση στην αγωνία για τη σειρά των play off.

Βέβαια υπάρχει ένα στατιστικό το οποίο αδικεί σε μεγάλο βαθμό το «3-1» του Ντένβερ, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν τελείως διαφορετικό και να είχε τους Λέικερς ακόμα πιο «ενεργούς» στην υπόθεση της πρόκρισης στην β' φάση.

Συγκεκριμένα και εάν προσθέσουμε και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί μέχρι και σήμερα, οι Λέικερς βρέθηκαν μπροστά στο σκορ στο 71% της σειράς ενώ οι Νάγκετς στο υπόλοιπο 29%! Αν αυτό δεν αδικεί την προσπάθεια του Λεμπρόν και των υπολοίπων συμπαικτών του, τότε... τι;

The Lakers have led the Nuggets for 71% of the series!



But they’ve only won 1 game out of the 4!



Can they become consistent and pull off the 0-3 comeback? 🤔 pic.twitter.com/jkKyI72QR5