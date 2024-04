Ο Ζάιον Γουίλιαμσον δεν θα παίξει στο ματς του play in των Πέλικανς με τους Κινγκς (20/4, 04:30).

Δεν έφτανε η ήττα από τους Λος Άντζελες Λέικερς με την οποία έχασαν τη ευκαιρία να πάρουν από... τώρα το εισιτήριο για τα play off, ήρθε να προστεθεί και ο τραυματισμός του Ζάιον που άγχωσε το στρατόπεδο της Νέας Ορλεάνης.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ζάιον δεν θα παίξει την Παρασκευή (04:30), λόγω του προβλήματος στον οπίσθιο μηριαίο. Η κατάσταση του θα επανακτιμηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Στο ματς με τους Λέικερς ήταν εντυπωσιακός πριν τραυματιστεί με 40 πόντους και 11 ριμπάουντ, όμως η άτυχη στιγμή του στοίχισε και στους πελεκάνους

