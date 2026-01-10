Νάγκετς - Χοκς 87-110: Διέλυσαν το... μισό Ντένβερ (vid)

Τζέιλεν Τζόνσον
Oι Νάγκετς είχαν πολλές απουσίες και οι Χοκς το εκμεταλλεύτηκαν με το 110-87.

Οι Νάγκετς είχαν πολλές απουσίες στο ματς με την Ατλάντα, μεταξύ αυτών και τους Γιόκιτς και Μάρεϊ. Οι Χοκς το εκμεταλλεύτηκαν και επικράτησαν άνετα με 110-87.

Από την πλευρά των νικητών ο φοβερός και τρομερός φέτος Τζέιλεν Τζόνσον είχε 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 22 με 8 ριμπάουντ μέτρησε ο Αλεξάντε-Γουόκερ.

Για τους ηττημένους ο Γουότσον είχε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ επέστρεψε στη δράση ο Γκόρντον με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από τα χειρότερα ματς της σεζόν για το Ντένβερ.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

