Νάγκετς - Χοκς 87-110: Διέλυσαν το... μισό Ντένβερ (vid)
Οι Νάγκετς είχαν πολλές απουσίες στο ματς με την Ατλάντα, μεταξύ αυτών και τους Γιόκιτς και Μάρεϊ. Οι Χοκς το εκμεταλλεύτηκαν και επικράτησαν άνετα με 110-87.
Από την πλευρά των νικητών ο φοβερός και τρομερός φέτος Τζέιλεν Τζόνσον είχε 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ 22 με 8 ριμπάουντ μέτρησε ο Αλεξάντε-Γουόκερ.
Για τους ηττημένους ο Γουότσον είχε 25 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ επέστρεψε στη δράση ο Γκόρντον με 14 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από τα χειρότερα ματς της σεζόν για το Ντένβερ.
