Όπως έγινε γνωστό, οι Λος Άντζελες Κλίπερς δεν θα έχουν στην αποστολή τους στο πρώτο παιχνίδι των Play Off κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς, τον Καουάι Λέοναρντ.

Ο σταρ της ομάδας από την Καλιφόρνια εδώ και μέρες αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί του γόνατο ενώ η τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε αναμέτρηση, ήταν στην 1η Απριλίου και έναν αγώνα με αντίπαλο τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Τη φετινή σεζόν ο Λέοναρντ έχει κατά μέσο όρο 23.7 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ ανά ματς με 41.7% στα τρίποντα σε 68 παιχνίδια που έχει πατήσει παρκέ.

